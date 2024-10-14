ВОЗ предупредила о 20-часовых отключениях электричества на Украине зимой

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что этой зимой на Украине могут пройти 20-часовые отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на ТАСС.

Согласно докладу, отключение электричества зимой на Украине может продолжаться до 20 часов в сутки. Это может оказать серьезное влияние на жизнь в городских районах, где от электричества зависит подача тепла и горячей воды. В докладе также отмечается, что тесная взаимосвязь энергетической системы с подачей тепла и воды делает ситуацию особенно сложной.

Помимо этого в организации считают, что такие длительные перебои с электричеством опасны для работы медицинских учреждений и инфраструктур критической важности. В ВОЗ также призвали власти Украины и международное сообщество обратить внимание на подготовку к зиме, а также быть готовыми к таким длительным перебоям в электроснабжении.