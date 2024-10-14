Подоляк попросил перенести боевые действия в Россию

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк через интервью немецкой Welt попросил о поставках дальнобойных ракет, объяснив это необходимостью перенести боевые действия на территорию России.

«Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы... Это военный компонент», — цитирует его РИА Новости.

В интервью немецкой газете Подоляк начал рассуждать о наступлении и конкретизировал свои аргументы.

«Когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую», — добавил он.

Советник Зеленского Подоляк заявил о скорой презентации «плана победы» Украины

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России не изменит ситуацию в российско-украинском конфликте.

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на призывы разрешить Украине дальнобойные удары по России. Он указал, что «одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе», чтобы европейцы поняли, о чём говорят.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам в Европе следует прислушаться к словам Фицо.