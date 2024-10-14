Полиция Канады обвинила Индию в преступной деятельности на территории страны
Комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем сделал заявление, в котором обвинил власти Индии в преступной деятельности, которая происходит на территории Канады.
Согласно сообщению Духема, власти Индии ведут в Канаде незаконную деятельность через своих агентов. К такой деятельности относится сбор информации, а также причастность к убийствам и насильственным преступлениям.
«Чрезвычайная ситуация вынуждает нас рассказать о том, что мы обнаружили в ходе наших многочисленных текущих расследований участия агентов правительства Индии в серьезной преступной деятельности в Канаде. Это не наш обычный процесс — публично раскрывать информацию о текущих расследованиях в целях сохранения их целостности. Однако мы считаем необходимым сделать это в настоящее время из-за значительной угрозы общественной безопасности в нашей стране», — сказано в сообщении Духема.
Как объяснил комиссар, правоохранительные органы Канады обнаружили доказательства участия в убийствах, вымогательствах и других преступлениях «значительного числа лиц» из южноазиатского сообщества, а также участников движения «Прохалистан». Дальнейшее расследование показало, что к организации преступлений имеют отношение агенты правительства Индии. Представитель канадской полиции также добавил, что их деятельность может нести угрозу для местных жителей.
«Несмотря на действия правоохранительных органов, вред продолжался, представляя серьезную угрозу нашей общественной безопасности. Мы достигли точки, когда сочли необходимым противостоять правительству Индии и проинформировать общественность о некоторых очень серьезных выводах, которые были обнаружены в ходе наших расследований», — добавил он.