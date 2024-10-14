Полиция Канады обвинила Индию в преступной деятельности на территории страны

Комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем сделал заявление, в котором обвинил власти Индии в преступной деятельности, которая происходит на территории Канады.

Согласно сообщению Духема, власти Индии ведут в Канаде незаконную деятельность через своих агентов. К такой деятельности относится сбор информации, а также причастность к убийствам и насильственным преступлениям.

«Чрезвычайная ситуация вынуждает нас рассказать о том, что мы обнаружили в ходе наших многочисленных текущих расследований участия агентов правительства Индии в серьезной преступной деятельности в Канаде. Это не наш обычный процесс — публично раскрывать информацию о текущих расследованиях в целях сохранения их целостности. Однако мы считаем необходимым сделать это в настоящее время из-за значительной угрозы общественной безопасности в нашей стране», — сказано в сообщении Духема.

Как объяснил комиссар, правоохранительные органы Канады обнаружили доказательства участия в убийствах, вымогательствах и других преступлениях «значительного числа лиц» из южноазиатского сообщества, а также участников движения «Прохалистан». Дальнейшее расследование показало, что к организации преступлений имеют отношение агенты правительства Индии. Представитель канадской полиции также добавил, что их деятельность может нести угрозу для местных жителей.