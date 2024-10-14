МИД Франции отреагировал на судебный приговор Винатье в России

Министерство иностранных дел Франции выпустило заявление, в котором раскритиковало решение Замоскворецкого суда Москвы приговорить к 3 годам колонии общего режима Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении МИД Франции назвал приговор «чрезвычайно суровым» и подчеркнул, что закон об иностранных агентах в России якобы способствует «систематическому нарушению основных свобод».

«Франция призывает к немедленному освобождению Лорана Винатье и повторяет свой призыв к российским властям отменить законы об «иностранных агентах». Французские власти остаются полностью готовыми для оказания ему помощи», — говорится в заявлении.

Французу Винатье дали три года колонии за нарушение закона об иноагентах

Дело Винатье рассматривали в особом порядке. Об этом попросила защита француза и сам обвиняемый. Такой режим позволяет суду не исследовать собранные доказательства. Также особый порядок ограничивает срок возможного наказания до двух третьих от максимального. По данным Следственного комитета РФ, в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иноагент.