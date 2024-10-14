В Великобритании обнародовали показания экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля по делу об отравлении. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат Скрипаля во время открытых слушаний в английском городе Солсбери, около недели назад его подзащитный дал показания. В них бывший полковник заявил, что в Великобритании чувствовал себя в безопасности и не скрывал свою личность.

«Мне показали небольшую фотографию заголовка Daily Mail. Из него следует, что за несколько недель до атаки 2018 года я говорил людям, что моя жизнь была в опасности. Я не помню, чтобы я так думал или говорил кому-то такое. Статья не соответствует действительности, или же имело место недопонимание. У меня была нормальная жизнь. Я не располагал никакой информацией или предупреждением, которые бы подтверждали упомянутый комментарий. Мне не было известно о чем-либо особенном или необычном в то время», — передал слова Скрипаля его адвокат.

Помимо этого Скрипаль также заявил, что был не в курсе того, кто обеспечивал его безопасность в Великобритании. Кроме того, он не считал нужным жить закрытой жизнью, а старался «вести максимально нормальную жизнь после президентского помилования в России».