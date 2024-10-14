Зеленский: КНДР фактически включается в войну против Украины

Северная Корея сейчас фактически вступает в войну против Украины на стороне России. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

По его словам, о планах РФ и Северной Кореи на эту осень и грядущую зиму ему сообщили СБУ и Главное разведывательное управление.

«Все достаточно подробно. По сути, включение в войну Северной Кореи», — сказал Зеленский.

Также он указал, что Украина располагает данными об отношениях РФ «с некоторыми другими странами, которые инвестируют в затягивание войны».

Зеленский высказался о ситуации в Курской области

Напомним, что Москва неоднократно опровергала утверждения о том, что военные Северной Кореи участвуют в СВО на Украине на стороне ВС РФ.