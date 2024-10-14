СМИ заявили, что король Карл пилотировал НЛО

В документальном фильме под названием «Король НЛО» рассказали об интересе королевской семьи к теме НЛО и возможной инопланетной жизни. Об этом сообщает Daily Star.

В фильме рассказывается об увлечении покойной королевы и её мужа принца Филиппа вопросами НЛО и внеземных цивилизаций. Архивные кадры и информация, как полагают, показывают королевскую семью как больших поклонников темы внеземного мира.

В частности, создатели фильма заявили, что будут расследованы слухи о том, что принц Чарльз пилотировал экспериментальный корабль НЛО в 1975 году.

Один из гостей программы, работавший в 1975-м году на военной базе в канадском Сэнди-Поинт, рассказал, как якобы был свидетелем того, как принц Чарльз собственноручно пилотировал летательный аппарат с электромагнитным двигателем. На этом аппарате будущий король Британии, по словам свидетеля, отправился на базу NASA в Лэнгли.

Другой приглашенный эксперт программы Ричард Феликс из Sky Witness' Most Haunted рассказал, что у королевской семьи есть свои собственные секретные архивы историй об НЛО. Он даже добавляет, что они могут соперничать с Ватиканом.

Раннее Daily Mail сообщала об обнаружении астрономами доказательств существования внеземной жизни. Режиссер-документалист Саймон Холланд заявил об обнаружении «в нашей галактике нечеловеческого внеземного разума».