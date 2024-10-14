На Украине заявили о необходимости заканчивать конфликт

Конфликт с Россией нужно заканчивать, поскольку продолжающиеся боевые действия не позволяют Киеву получить никаких преимуществ или улучшить свои позиции на возможных переговорах. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он указал, что в настоящее время все, чем занимается Киев это «тянет время в интересах пяти-шести менеджеров, которые никак не могут награбиться и не хотят расставаться с властью».

«И продаем это время — и жизни своих людей, их будущее и землю — в обмен на защиту национальных интересов США. А почему мы должны их защищать такой ценой? Еще и в кредит, упрашивая дать нам еще денег… Чтобы что? Потерять еще пару городов, пока в уютном бункере пишутся видосики и продолжается гастроль по европейским столицам?» — написал Дубинский.

Он добавил, что уже итак ясно, что Украина «подпишется с русскими по линии фронта». На этом фоне, по мнению Дубинского, необходимо заканчивать конфликт уже сейчас, а не ждать, пока будет сдан еще один стратегический пункт и потеряны тысячи жизней.