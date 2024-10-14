На Украине рассмотрят иск о назначении выборов президента

Рассмотрение иска оппозиционно настроенного депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать парламент провести выборы президента Украины состоится 16 октября.

"16 октября [состоится] очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента", - сообщил Дубинский в Telegram-канале.

Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО, еще 28 июня подал иск с требованием обязать парламент провести президентские выборы. Тогда он отмечал, что многочисленные коррупционные скандалы свидетельствуют о том, что "власть застоялась", отсутствие выборов, которые необходимо провести в соответствии с конституцией и избирательным законодательством, только усугубляет ситуацию. Рассмотрение иска должно было состояться 16 сентября, но его перенесли.