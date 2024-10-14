Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Газета.Ru

«Президент Ильхам Алиев отметил, что все пункты мирного договора равноценны, неотделимы друг от друга. С этой точки зрения, подчеркнул глава государства, странное предложение Армении "подписать все, что было согласовано, оставив несогласованные статьи на потом" далеко от реальности, и ему неизвестны прецеденты с таким подходом», - отметили в пресс-службе Алиева. ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что нынешних договоренностей, по его мнению, уже достаточно для подписания соглашения с Баку. Он уточнил, что спорные пункты можно рассмотреть позднее. Пашинян добавил, что армянская сторона готова подписать мирный договор с Азербайджаном уже в октябре. News.ru