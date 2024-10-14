Трамп призвал Харрис пройти тест на остроту ума

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп потребовал от своей конкурентки от Демпартии Камалы Харрис пройти тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик отметил, что действия и заявления Харрис заставили многих усомниться в ее возможностях. В связи с этим, добавил он, важно, чтобы Камала в обязательном порядке прошла этот тест.

Трамп заметил, что его конкурентка «смертельно медленная, когда отвечает даже на самые простые вопросы».

Соединенным Штатам пришлось прожить четыре года под руководством Джо Байдена, страна не должна «проходить через такой же опыт вновь», резюмировал кандидат в президенты.

Ранее Камала Харрис сообщила, что высказывания Трампа «не представляют собой ничего нового», являются проявлением неуважения, могут привести к расколу в стране. Она добавила, что американские граждане заслуживают лучшего.