Еще одна страна подаст заявку на присоединение к БРИКС

Шри-Ланка планирует подать официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития объединения на саммите в Казани. Об этом сообщил глава ланкийского МИД Виджита Херат, передает ТАСС.

Он отметил, что уже обратился к странам-участницам БРИКС с просьбой поддержать членство Шри-Ланки. По словам Херата, страну в Казани представит заместитель главы МИД Аруни Виджевардане, поскольку новый президент Анура Кумара Диссанаяке и он сам не смогут принять участие в саммите объединения из-за предстоящих в республике парламентских выборах.

«Мы рассматриваем БРИКС как объединение для эффективного партнерства в целях реализации взаимовыгодного сотрудничества, мира и развития посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН», — добавил он.

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Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани 23-24 октября.