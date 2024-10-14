Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) по отправке военных советников на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на М1.

По словам Сийярто, Венгрия не поддерживает эту инициативу, так как подобные действия могут привести к эскалации конфликта на Украине. Он также отметил, что в последнее время из-за подобных действий в мире случилось «много плохого», и Будапешт не хотел бы вновь идти на такой риск.

«Это уже слишком для красной линии. <...> Мы заявили, что не считаем приемлемой отправку военных советников ЕС в Киев, считаем ее очень опасной и не можем поддержать», — заявил он.

Стало известно о планах Великобритании отправить на Украину военных

Ранее Венгрия поддержала предложение Борреля по добровольным взносам в Евросоюз для Украины.