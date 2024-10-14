Сегодня президент фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен даст показания по делу о якобы фиктивном найме ассистентов депутатов в Европарламенте. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Париже начался суд над Марин Ле Пен и другими членами партии «Национальное объединение» по делу об отмывании средств Европарламента. Их подозревают в хищение денег за счет оплаты труда ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию «Национальное объединение». Следствие считает, что партия присваивала по 21 тысяче евро, которые Страсбург ежемесячно выделял каждому депутату Европарламента на оплату работы ассистентов.

Изначально речь шла о порядка 20 контрактах парламентских ассистентов, заключенных партией в 2004-2016 годах. Однако суд принял решение рассмотреть все контракты, заключенные в этот период. Таким образом, ответчиками будет вся партия, а не изначальные 25 обвиняемых.

Сегодня по прибытии в суд Марин Ле Пен не стала общаться с прессой и сразу прошла в зал заседания. Ее адвокаты намерены доказать, что дело было заведено из-за плохого понимания судом устройства и функционирования французских политических партий. При этом защита настаивает, что никто из обвиняемых не обогатился за счет средств Европарламента.

В начале рассмотрения дела Марин Ле Пен отмечала, что члены ее партии и она сама «не нарушили никаких политических правил и никаких нормативных правил Европейского парламента». Если Марин Ле Пен признают виновной по всем обвинениям, ей грозит в том числе и лишение права участвовать в президентских выборах 2027 года.