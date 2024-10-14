Пока вы не уснули: Боррель об ухудшении ситуации на Украине и повышение пенсий

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Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине

Ситуация на поле боя для Украины становится все хуже, Европа должна поставлять больше оружия и средств ПВО, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Такое заявление чиновник сделал перед заседанием совета глав МИД ЕС в Люксембурге.

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В Грузии раскрыли цель импичмента президенту

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал цель проведения импичмента президенту Саломе Зурабишвили республики, передает ТАСС.

По его словам, импичмент Зурабишвили позволит предотвратить дальнейшее нарушение основных законов страны. Он добавил, что важным является тот факт, чтобы она считалась не бывшим президентом, а отправленным в отставку.

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В офисе Зеленского раскрыли детали «плана победы»

В украинском «плане победы» есть пункт об ударах дальнобойным оружием вглубь российской территории. Детали документа раскрыл советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его цитирует газета The Wall Street Journal (WSJ).

Чиновник рассказал, что в «плане победы» содержится детальная стратегия Киева, которая включает военные, экономические, политические и дипломатические шаги. Речь также идет о запросе на поставку значительного количества ракет большой дальности, в том числе ATACMS и Storm Shadow, и разрешение на удары ими по России, уточнил он.

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У летевшего из Москвы пассажирского самолета отказал двигатель в небе

У самолета Airbus A-320 российской авиакомпании «Уральские линии», совершавшего рейс из Москвы во Владикавказ, отказал двигатель в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что ЧП произошло 12 октября на высоте примерно 2,3 тысячи метров. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Домодедово.

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Силуанов анонсировал повышение пенсий

С января 2025 года пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,3 процента, сказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.

По словам Силуанова, все социальные обязательства в проекте бюджета на три года учтены. Новацией следующего года является индексация пенсий работающим пенсионерам.

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Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

В сети были представлены доказательства присутствия американских солдат на территории Курской области и их участия в боевых действиях. Фотоматериалы разместил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».

На фотографиях видна военная документация, в частности, поименный список из восьми человек с указанием группы крови. Все они — члены экипажа БМП Stryker, которая была недавно уничтожена в Глушковском районе Курской области. Экипаж был уничтожен, отмечает канал.

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Мужчина выстрелил в освободившегося из колонии заключенного в Казани

У исправительной колонии №2 на улице Производственной в Казани произошла стрельба. Мужчина выстрелил из травматического оружия в осужденного, который отбыл свой срок и вышел из колонии, сообщили в правоохранительных органах.

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Дочь Навального* начала работу в штабе Камалы Харрис

Дочь основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Дарья в настоящее время работает в избирательном штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные профиля Дарьи Навальной в соцсети LinkedIn.

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Вучич продемонстрировал флаг России на матче сербской сборной

Президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал флаг России на матче сербской национальной команды по футболу.

Сборная Сербии в субботу в Лесковаце обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0.

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В России упали в цене все виды топлива

Бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевел на первых торгах недели, в цене упали и остальные виды топлива, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник упала на 0,09%, до 59 621 рубля за тонну, АИ-95 - на 0,67%, до 64 492 рублей. А всего за минувшую неделю цена АИ-92 и АИ-95 упала на 2,12% и 0,62% соответственно.

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