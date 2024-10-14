Венгрия отказалась делать любые взносы в фонд военной помощи Украине

Венгрия отказалась делать взносы в Европейский фонд мира. Он создан для оказания военной помощи Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сказал, что глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС формировать фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Киева именно на добровольной основе. Будапешт продолжает блокировать выделение финансовых траншей из этого фонда.

«Скромно отмечу, что мы настаивали на этом в течение последних лет», — уточнил глава МИД.

По словам Сийярто, теперь невозможно будет обвинять Венгрию «в отсутствии выплат в Европейский фонд мира».

Ранее Politico писало, что венгерский премьер Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия антироссийских санкций.