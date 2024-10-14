Шольц недоволен освещением конфликта на Украине в Германии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство местными СМИ за подход к освещению конфликта на Украине. В интервью Schwäbische Zeitung он посчитал недостаточным разъяснение населению необходимости регулярной помощи Киеву. Газета.Ru

Как заявил глава правительства ФРГ, этот вопрос «долгое время не задавался в интервью, и он почти не освещался в газетах, на телевидении и радио». Вместо этого в СМИ задавались вопросами о поставках конкретных видов вооружений, например крылатых ракет Taurus. ТАСС

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Шольц не дал ответа на требования Владимира Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО, озвученные на встрече в Берлине. Деловая газета «Взгляд»