Спецпосланник Папы Римского прибыл в Россию

Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл с визитом в Москву «в рамках гуманитарной инициативы». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РИА Новости.

По данным информированного источника при Святом престоле, кардинал Маттео Дзуппи приехал в Россию сегодня.

«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом», - пояснил он.

В свою очередь другой источник агентства рассказал, Дзуппи провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее папа Римский Франциск выражал опасение «за свободу тех, кто молится» из-за принятых на Украине законов. Он также заявил о том, что «церкви трогать нельзя». Понтифик также неоднократно подчеркивал, что мира на Украине получится достигнуть только в случае переговоров Москвы и Киева.

При этом кардинал Дзуппи не первый раз приезжает в Россию. В рамках предыдущей поездки в 2023 году представитель Ватикана встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также российским католическим духовенством.