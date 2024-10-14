В Грузии раскрыли цель импичмента президенту
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал цель проведения импичмента президенту Саломе Зурабишвили республики, передает ТАСС.
По его словам, импичмент Зурабишвили позволит предотвратить дальнейшее нарушение основных законов страны. Он добавил, что важным является тот факт, чтобы она считалась не бывшим президентом, а отправленным в отставку.
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«Жаль, когда человек с таким статусом нарушает конституцию. Она должна первой быть на страже конституции», — рассказал Каладзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что импичмент Зурабишвили проведут при условии наличия у правящей партии ста мандатов в парламенте. Он добавил, что процедура имеет символический характер.