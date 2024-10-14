В Грузии раскрыли цель импичмента президенту

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал цель проведения импичмента президенту Саломе Зурабишвили республики, передает ТАСС.

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По его словам, импичмент Зурабишвили позволит предотвратить дальнейшее нарушение основных законов страны. Он добавил, что важным является тот факт, чтобы она считалась не бывшим президентом, а отправленным в отставку.

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«Жаль, когда человек с таким статусом нарушает конституцию. Она должна первой быть на страже конституции», — рассказал Каладзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что импичмент Зурабишвили проведут при условии наличия у правящей партии ста мандатов в парламенте. Он добавил, что процедура имеет символический характер.