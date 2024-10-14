Стало известно о случаях массового минирования объектов в украинских городах

В городах по всей Украине, включая Киев, Львов и Сумы, стали массово появляться сообщения о минировании гражданских объектов.

Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«В частности, известно о случаях [минирования] в Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине, во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске и других городах», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Киеве взрывчатое вещество ищут в школах, здании Министерства культуры, Верховного суда и в других учреждениях.

Ранее в Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) подросток получил серьезные ранения, подобрав заминированную детскую игрушку. По информации министерства здравоохранения ЛНР, ребенок находится на обследовании в состоянии средней тяжести.