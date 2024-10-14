Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что «план победы» Владимира Зеленского будет представлен в ближайшие дни. Об этом пишет Tagesschau.

Первые заявления о «плане победы» появились в конце августа. На тот момент было известно, что он включает в себя четыре пункта, первым из которых было нападение на Курскую область. Позже к ним добавился пятый пункт, который понадобится Украине после победы. О полной готовности документа Владимир Зеленский заявил в середине сентября. Он заверил, что определены «все пункты, ключевые акценты, необходимые дополнения и детали к плану».

Украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что первые подробности «плана победы» будут опубликованы в ближайшие дни.

Он отметил, что документ включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, «чтобы заставить Россию пойти на переговоры». Речь также идет о санкциях против России.

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Накануне советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что «план победы» в скором времени покажут и гражданам Украины. Он подчеркнул, что презентация необходима, потому что украинцам «важно понимать», на каком этапе находится конфликт, и что предпринимают власти для его урегулирования.

При этом заседание контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн», которое было запланировано на 12 октября, отменили. Решение приняли из-за президента США Джо Байдена, который отказался от поездки в Германию на мероприятие на фоне наступления на американское побережье урагана «Милтон».