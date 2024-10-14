Глава МИД Украины попросил помощи ЕС накануне зимы

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал министров иностранных дел стран ЕС ускорить помощь для укрепления противовоздушной обороны и усиления энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Об этом он заявил во время заседания совета министров иностранных дел Европейского Союза, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Газета.Ru

Отмечается, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании 14 октября в Люксембурге обсуждают конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы. ТАСС

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо увеличить военную поддержку Украины, в том числе в области противовоздушной обороны, иного выхода у союза нет. Вечерняя Москва