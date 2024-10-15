Деятели культуры начали массово покидать Украину. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций страны Николай Точицкий, его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

По его словам, ежедневно рассматривается по 100 заявок на выезд из страны.

«Большинство из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Должен заметить, что из пяти выехавших один не возвращается», — сказал министр.

Ранее украинский и российский писатель Платон Беседин прокомментировал обращение лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето к российским фанатам.

До этого официальные власти Украины осудили слова артиста о желании выступить в России, когда «проблемы закончатся».