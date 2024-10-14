Американист ответил, мог ли Трамп инсценировать третье покушение на себя

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вряд ли инсценировал третье покушение на себя, заявил политолог и американист Малек Дудаков.

В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что ни второе покушение, ни третье никак не сказались на рейтингах экс-главы Белого дома.

"Никакой инсценировкой покушения это не является, не стоит верить в такую историю заговоров. Тем более, как мы видим, второе и третье покушение никак на рейтингах Трампа не сказались и на мнения электората они уже в общем-то не влияют", — пояснил Дудаков.

По словам эксперта, у Трампа достаточно оппонентов. Он обратил внимание, что среди них есть и психически неуравновешенные люди, которые вполне могли купить оружие и пойти стрелять в политика. Кроме того, считает американист, нельзя исключать некий заговор тех сил, которые не любят экс-главу Белого дома. Дудаков добавил, что охрана Трампа усилилась, появилось защитное стекло.

Поэтому сейчас совершить покушение на него стало гораздо сложнее, но вполне возможно, что новые покушения будут происходить и в будущем. Я бы сказал, что вероятность новых покушений до и после выборов в случае его победы более чем высока. Поэтому Трампу нужно и дальше усиливать свою охрану, — заключил политолог.

Ранее недалеко от места проведения митинга Трампа в Коачелле (штат Калифорния) был задержан 49-летний житель Лас-Вегаса Вем Миллер. В его черном внедорожнике нашли дробовик, заряженный пистолет и обойму повышенной емкости.