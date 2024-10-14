Обзор иноСМИ: ЕС подошел к «критической точке», как Орбан помешает Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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ЕС подошел к «критической точке»

«Европейский проект» приближается к своей критической точке, пишет Bloomberg. Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического недуга грозит положить конец амбициям ЕС стать самостоятельной глобальной силой. Все это, по версии Bloomberg, подталкивает государства-члены Евросоюза к защите собственных интересов, а не к командной игре.

У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в современном жестоком мире, считает агентство. Апатия и сопротивление, ставшие реакцией на призыв Марио Драги к борьбе с экономическими проблемами, подчеркивают, что ЕС практически сдался. Во Франции усилились ультраправые политики, крупнейший автопроизводитель Германии, Volkswagen, впервые в истории говорит о закрытии местных заводов, а технологические гиганты США отворачиваются от рынка ЕС из-за новых ограничений на искусственный интеллект. Все эти события подкрепляют неспособность ЕС действовать как сплоченный и динамичный экономический блок. Брюссельский аналитик Гунтрам Вольф подчеркнул в беседе с Bloomberg, что геополитическая сила невозможна без экономической мощи.

«Новый миропорядок начнется с саммита БРИКС в Казани»

В саммите БРИКС+, который пройдет в Казани 22-24 октября, примут участие 32 страны, 24 из которых будут представлены главами государств. Как пишет никарагуанский портал 19Digital, это подтверждает стратегическую ценность саммита, который проводит четкую линию между «до» и «после»: между новым демократическим многополярным порядком и старой однополярной системой с «имперским управлением».

От Алжира до Индонезии, включая Никарагуа, Кубу и Казахстан, как минимум 40 стран официально обратились к БРИКС с просьбой о членстве. На сегодня БРИКС представляет 42 процента мирового населения. Как отмечает 19Digital, саммит подчеркнет провал западной системы санкций, использующей доллар в качестве оружия. Важнейшим элементом станет создание единой платформы для многосторонних расчетов и платежей в цифровых валютах БРИКС, которая свяжет финансовые рынки стран-участниц. Портал 19Digita назвал одним из главных преимуществ БРИКС уважение суверенитета каждой страны.

«Орбан мешает Украине, чтобы помочь Трампу»

Венгерский премьер Виктор Орбан готовится преподнести крупный политический подарок своему «лучшему другу по ту сторону Атлантики», кандидату в президенты США Дональду Трампу, пишет Politico. По версии издания, Орбан придумал способ помешать выделению кредита в 50 миллиардов долларов, который лидеры G7 предложили Украине.

План Орбана позволит Трампу пообещать, что в случае избрания он не даст Украине ни цента. Западные лидеры рассчитывают, что кредит будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных активов РФ. США согласны выделить деньги, но при одном условии - ЕС должен гарантировать, что активы России останутся замороженными еще как минимум 36 месяцев. Венгрия уже заявила, что не поддержит такие гарантии. Европейские дипломаты рассказали Politico, что ЕС выделит кредит Киеву даже без помощи США. В итоге европейским странам, включая Венгрию, придется заплатить гораздо больше, но Орбану «все равно», так как речь идет о помощи Трампу.

«Войны выигрываются с помощью кода»

Главное в современных конфликтах - не тип оружия, которым располагают военные, а программное обеспечение, на котором это оружие работает, пишет Politico. Именно такую идею продвигает немецкая компания Helsing, один из лидеров по применению ИИ в оборонной сфере, пока европейские правительства спешат вложить деньги в новые военные системы и вооружения.

Соучредитель компании Гундберт Шерф заявил, что оборона все больше превращается в проблему программного обеспечения. Стоимость Helsing, созданной всего четыре года назад, достигла 4,9 миллиарда евро. Девиз компании - «искусственный интеллект на службе наших демократий» - символизирует оборонно-технологический промышленный комплекс, выросший из украинского кризиса, отмечает Politico. Компания заявила, что обрабатывает миллионы данных с датчиков и систем вооружения европейских армий, чтобы обеспечить «более быстрые и лучшие решения» и повысить летальность оружия. Компания подписала контракты с правительствами Британии, Германии, Франции, Эстонии и Украины.

«США готовы к глобальной войне еще меньше, чем в 1941-м»

В 1941 году Америка спала, но ее грубо разбудил Перл-Харбор, пишет автор портала American Thinker Алан Хэлберт. Для Франклина Рузвельта, который тогда был президентом США, Вторая мировая война стала возможностью восстановить ослабленную американскую экономику посредством военной машины. Жажда конфликта со стороны администрации Джо Байдена, особенно на Украине, следует той же схеме, считает Хэлберт.

Сегодняшние демократы повторяют модели Рузвельта (печатают больше денег, запускают госпрограммы и используют конфликты как экономический двигатель), однако США сейчас находятся в худшем положении, чем во время Второй мировой, заявил автор статьи. Если война придет прямо в Америку, перед властями встанет проблема общества, физическая форма которого не подходят для военной службы. Кроме того, половина американцев не захочет защищать США, считая свою страну «злом». Кроме того, Штаты сами вывели свою тяжелую промышленность за границу, заявил Хэлберт. А ВМС страны выводит корабли из эксплуатации, поскольку не может укомплектовать их экипажи. В начале Второй мировой войны Америка находилась в плачевном экономическом состоянии, но ее армия была достойной, а американцы верили в свою нацию, ее ценности и были готовы сражаться за нее, заключил автор.