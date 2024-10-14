В Польше назвали условия для соблюдения миграционных норм ЕС

Польша не будет соблюдать миграционные нормы Евросоюза, если они будут угрожать ее безопасности.

Об этом сообщил глава МВД республики Томаш Семоняк в интервью радиостанции Radio Zet.

"Наша позиция очень ясна - мы не будем использовать [миграционные нормы ЕС], если они будут угрожать безопасности Польши в каком-либо аспекте", - сказал он.

Министр выразил надежду на то, что все партии правительственной коалиции сумеют выработать общую позицию по вопросу миграционного плана премьер-министра Дональда Туска. "Это станет решением правительства, принятым в формате коалиции. Завтра (15 октября - прим. ТАСС) заседание. Мы будем вырабатывать миграционную стратегию. Все идет так, как надо", - добавил Семоняк. Он признался, что является "горячим сторонником" миграционного плана Туска.

О существовании миграционного плана премьер-министр Польши сообщил 12 октября. В понедельник с ним знакомятся члены правительства, во вторник документ будет поставлен на голосование в Совете министров. План предусматривает временный отказ от предоставления убежища, а также значительное сокращение числа студенческих и рабочих виз для иностранцев.

По данным министра, в настоящее время на территории Польши пребывают около 20 тыс. мигрантов, получивших от властей отказ в предоставлении убежища.

14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатывавшийся с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. В то же время пакт предполагает квотированное расселение мигрантов по странам Евросоюза, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Сразу после утверждения документа Туск заявил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов, следуя положениям нового пакта Евросоюза.