ЦИК Молдавии вынес предупреждения кандидатам в президенты от оппозиции

Центризбирком Молдавии вынес предупреждения четырем кандидатам от оппозиции, участвующим в предстоящих 20 октября выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

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У всех четверых ЦИК усмотрел нарушения при финансировании избирательной кампании.

Предупреждения вынесены независимым кандидатам Виктории Фуртунэ, Андрею Нэстасе, Тудору Ульяновскому, а также представителю партии «За будущее Молдовы» Василию Тарлеву. Ульяновскому назначено дополнительное наказание в виде лишения бесплатного эфирного времени сроком на 48 часов.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября 2024 года. В этот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. От правящей партии на пост главы государства баллотируется Майя Санду — действующий президент республики. Заявку на участие в выборах представителей блока «Победа» Центризбирком отклонил.

13 октября политический аналитик Борис Шаповалов выразил мнение, что в Молдавии могут отменить итоги президентских выборов, если Санду проиграет.