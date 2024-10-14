В «Грузинской мечте» рассказали о давлении Запада на культуру страны

Одна из лидеров правящей «Грузинской мечты» Теа Цулукиани, на днях подавшая в отставку с поста вице-премьера – министра культуры Грузии для участия в выборах в парламент 26 октября, рассказала о давлении Запада на грузинскую культуру по различным направлениям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» она вспомнила, как «эмиссары Брюсселя положили мне на стол бумагу, в которой было написано, как Грузия должна представлять себя на зарубежных культурных фестивалях»

«Эти эмиссары рассказывали мне, что такое Грузия и что такое грузинская культура, – вспомнила она. – Я воспротивилась, начала задавать им конкретные вопросы, почему они не хотели, чтобы мы представили традиции грузинской культуры так, как мы ее видим». «Мне ответили, что им неинтересно, что думают грузины о собственной культуре. Им было интересно, что европейцы будут думать о нашей культуре. Такой подход был для меня абсолютно неприемлемым», – сказала Теа Цулукиани. «С этого момента начались серьезные проблемы политического свойства (в плане отношения Запада) к нашей культуре», – отметила она. «Нам говорили, что не желают видеть на европейских сценах грузинских мужчин в чохах. Для меня это было просто скандально. После многих конфликтов мы все же добились своего. И на наших концертах в Европе залы были полными, буквально ломились», - вспомнила Теа Цулукиани.

По ее словам, сразу после назначения на пост министра культуры в 2021 году состоялась встреча с «послом одной из больших стран Евросоюза», во время которой тот «достал из внутреннего кармана маленький листочек с перечислением лиц, которых я должна была финансировать».