Владимир Зеленский послушно выполняет команды западных союзников по мобилизации, не считаясь с потерями военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Украинский политик считает, что у Зеленского поставлена задача «подготовить такое-то количество бригад», для чего требуется мобилизовать от 300 до 400 тысяч человек. Подобную команду он выполняет «совершенно спокойно».

«Он принял закон о мобилизации, который не оставляет ни одному человеку мужского пола на Украине возможности избавиться от направления на фронт», — написал Азаров.

Экс-премьер отметил, что в случае получения повестки украинским мужчинам приходиться идти либо на фронт, либо в тюрьму. Он оценил масштабы мобилизации как крайне серьезные, подчеркнув, что она будет продолжаться.

«Вместе с тем, резерв еще достаточный, даже если считать, что у них осталось порядка 20 миллионов человек в стране. Это все равно огромный ресурс», — добавил Азаров.

Напомним, что в апреле Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Документ обязал граждан Украины обновить свои данные в военкомате, для чего требуется явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Кроме того, он изменил порядок вручения повесток. Власти страны ожидают, что он позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.