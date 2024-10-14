КНР призвала США отказаться от поддержки "независимости Тайваня"

Соединенные Штаты должны отказаться от поддержки сил, выступающих за "независимость Тайваня", если в действительности стремятся к миру в Тайваньском проливе.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя выраженную Госдепартаментом США озабоченность стартовавшими в понедельник у острова учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Если США действительно заботятся о мире и стабильности в Тайваньском проливе и региональном процветании, они должны добросовестно соблюдать принцип "одного Китая" и три китайско-американских коммюнике, выполнить обязательства "не поддерживать независимость Тайваня", взятые на себя американским руководством" - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также призвала Вашингтон "прекратить вооружать Тайвань, посылая тем самым ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость острова", и подчеркнула, что "Тайвань является внутриполитическим делом Китая, не допускающим внешнего вмешательства".

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ во время выступления 10 октября заявил, что усилия Тайбэя по поддержанию статус-кво в Тайваньском проливе неизменны. По его словам, остров будет отстаивать свой "государственный суверенитет". В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Тайвань является частью Китая, остров никогда не был суверенным государством и никогда им не станет.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.