Маск и Дуров стали «друзьями» в соцсети X

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подписался на основателя Telegram Павла Дурова в соцсети X. Внимание на это обратила редакция канала «Код Дурова».

По данным канала, это взаимная подписка. При этом Маск оказался единственным, кого Дуров читает в соцсети X.

Напомним, что после задержания Дурова в аэропорту Парижа 24 августа Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой предоставить больше информации о причинах произошедшего.

Также Илон Маск в соцсети X шутил по поводу новости о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram, отмечая, что по сравнению с Чингисханом, которому приписывают 600 детей, это «уровень новичка».