Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине

Ситуация на поле боя для Украины становится все хуже, Европа должна поставлять больше оружия и средств ПВО, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Такое заявление чиновник сделал перед заседанием совета глав МИД ЕС в Люксембурге. RT на русском

«Ситуация становится хуже… Надо нарастить помощь, это единственный путь», — заявил он. По словам Борреля, в Люксембурге на заседание совета глав МИД стран Евросоюза министры продолжать обсуждать «как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в противовоздушной обороне». Газета.Ru

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС задержит помощь Украине из-за выборов в Германии. Источники сообщили изданию, что европейские дипломаты и чиновники обеспокоены тупиковой ситуацией Евросоюза. Lenta.ru