Соединенные Штаты помогают Украине более осторожно, нежели Израилю, так как Россия, в отличие от Ирана, обладает ядерным оружием. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

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— Мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерной войне, — рассказал старший помощник американского Сената, который специализируется на помощи Киеву.

Он уточнил, что угроза ядерной войны становится больше, если провоцировать Москву.

По данным издания, аналогичную позицию высказали два других источника из Белого дома.

Власти Израиля получат в качестве поставок американскую систему противовоздушной обороны, а Украина — подождет. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Речь идет о передаче Соединенными Штатами батареи противоракетной обороны THAAD для израильской стороны.

Израиль вторгся в Ливан, а Иран бомбардирует территорию Израиля сотнями ракет. Какие страны могут втянуться в ближневосточный конфликт в скором времени. Какова вероятность того, что США полностью переключатся на помощь Израилю, отказавшись от эскалации конфликта на Украине и в Тихоокеанском регионе.