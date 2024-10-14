Появились подробности о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Житель Лас-Вегаса был задержан за попытку провезти оружие на мероприятие с участием кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Он опознан как Вем Миллер, сообщил телеканал ABC News.

Полицейские задержали вооруженного мужчину, когда он пытался пройти на митинг Трампа в городе Коачелла. При себе у него нашли в том числе и пистолет с большой обоймой.

По словам шерифа Чада Бьянко, контрольно-пропускной пункт, на котором был задержан Вем Миллер, находился во внутреннем периметре, контролируемом департаментом шерифа округа Риверсайд, и доступ туда был возможен только для местных жителей и лиц с официальными документами.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки привлекшего их внимание мужчины обнаружили, что у Миллера было несколько паспортов с разными именами и несколько водительских прав, а его автомобиль не был зарегистрирован, пояснил шериф.

По словам Бьянко, также выяснилось, что Миллер, по-видимому, считал себя «суверенным гражданином» - представителем группы, которая уверена, что государственные законы на них не распространяются, пишет The New York Times.

Мужчина был арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и хранении магазина большой емкости. Он был освобожден под залог в размере 5000 долларов.

В совместном заявлении прокуратуры США, Секретной службы и ФБР подчеркивается, что «бывшему президенту Трампу ничего не угрожает».

При этом сам Вем Миллер заявил, что купил оружие для самозащиты, сам сообщил о нем полицейским и совершенно точно не собирался покушаться на Дональда Трампа, пишет Southern California News Group.

«Эти обвинения - полная чушь. Я художник, я последний человек, который стал бы причинять кому-либо насилие и вред», - заявил Миллер.

Напомним, что на Трампа уже дважды совершали покушение. Первое произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля, а второе — у его гольф-клуба во Флориде 15 сентября. 11 октября стало известно, что штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и митингами и военную технику для передвижения Трампа из-за возможной угрозы его жизни.