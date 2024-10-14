В Молдавии назвали непрозрачным решение сократить участки на выборах в РФ

Решение МИД Молдавии не укомплектовывать три из пяти участков в России на предстоящих 12 октября президентских выборах и референдуме по вступлению в ЕС не было прозрачным.

Об этом говорится в отчете, который представила Международная миссия по наблюдению за выборами (МНВ) ENEMO.

"ЦИК открыл 231 избирательный участок для избирателей за рубежом. Некоторые собеседники выражали обеспокоенность количеством избирательных участков в Российской Федерации, решения по этому поводу также оспаривались в суде. Решение МИД не назначать персонал для трех из пяти избирательных участков, созданных в Российской Федерации, не было полностью прозрачным", - говорится в опубликованном отчете миссии.

Ее члены, тем не менее, выразили мнение, что в целом избирательный процесс управляется эффективно и прозрачно.

"Однако попытки вмешательства в избирательный процесс посредством коррупции избирателей или другими способами создают серьезную проблему не только для нынешних выборов, но и для будущего демократического развития в стране", - говорится в документе.

В нем отмечено, что выводы правоохранительных органов о возможном незаконном финансировании некоторых кандидатов в президенты могут оказать серьезное влияние на избирательный процесс. Члены миссии заявили, что выступят с заявлением о предварительных выводах после выборов и останутся в стране для наблюдения за развитием событий после голосования, включая возможный второй тур, который состоится 3 ноября.

Скандалы вокруг ЦИК

В ходе президентской гонки в Молдавии вокруг ЦИК разразилась серия скандалов. В августе на основании данных о предварительной регистрации избирателей ЦИК сообщил о планах открыть в России 29 избирательных участков, затем было решено сократить их число до пяти, но в итоге МИД республики настоял на открытии всего двух участков. Депутат парламента Молдавии Константин Старыш в своем выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что власти Молдавии таким образом искусственно сбивают активность более 350 тыс. избирателей в России. А кандидат в президенты, бывший премьер-министр Василий Тарлев отказался подписывать подготовленный ЦИК кодекс электорального поведения, назвав его "филькиной грамотой" и "профанацией демократических процессов" со стороны президента Майи Санду, которую, как он заявил, правящая Партия действия и солидарности в нарушение законов продвигает на второй срок. В выполнении заказов власти ЦИК обвинили и другие участники предвыборной гонки - блок оппозиционных партий "Победа", Партия коммунистов, Партия социалистов и другие оппозиционные объединения. Лидер проевропейской партии "Коалиция за единство и благосостояние", бывший посол республики в США Игоря Мунтяну после того, как был снят с предвыборной гонки, назвал ЦИК "сторожевым псом власти, кусающим тех, кого ему приказано кусать". Он подчеркнул, что на фоне незаконных действий Санду и ее правящей партии "невозможно слушать бредни посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса о том, как прекрасно выглядит демократия в Молдове".

Санду в конце 2023 года заявила о намерении баллотироваться на второй срок и инициировала проведение референдума о вступлении в ЕС в день выборов 20 октября. Оппозиция обвинила ее в намерении использовать плебисцит, чтобы остановить падение популярности на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста, участники которых требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент.