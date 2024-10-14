Украине предрекли суровую зиму в условиях замедления поддержки Запада

Положение Украины предстоящей зимой может ухудшиться на фоне замедления поставок вооружений со стороны Запада.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

"В условиях ограничения и замедления поставок западного оружия Украину ждет суровая зима. Ее военные, которых превосходят по численности и количеству вооружений, медленно, но неуклонно теряют позиции на главном восточном фронте", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что российские вооружения "превышают возможности ПВО" Украины, удары приводят к отключению объектов инфраструктуры, и зимой ситуация "может усугубиться". Вместе с тем, как пишет газета со ссылкой на оценку украинских чиновников и военных, Запад оказывает "недостаточную поддержку" Киеву для значительного изменения ситуации на фронте, хотя президент США Джо Байден и другие лидеры заявляли о своем желании помочь Украине победить в конфликте.

Ранее газета писала, что администрация Байдена, опасаясь дальнейшей эскалации ситуации, отказалась одобрить "план победы" президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого украинский лидер просил предоставить ему больше оружия и гарантий безопасности, чтобы добиться завершения конфликта "на выгодных для Украины условиях".

Президент России Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.