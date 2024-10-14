Орбан придумал для Трампа план по сокращению помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что осложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов России и поможет кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу в случае победы на выборах отказаться от участия в финансировании Киева. Такое мнение со ссылкой на источники высказывает европейское издание Politico.

Представители стран ЕС голосуют по вопросу о продлении санкций против РФ раз в полгода. В октябре послы сообщества согласовали механизм выделения кредита Киеву на сумму €35 млрд ($50 млрд) под доходы от замороженных активов РФ. С целью облегчения бремени европейских стран США готовы присоединиться к финансированию Киева, но при условии перехода к продлению санкций против РФ раз в три года.

Подобная идея встретила сопротивление венгерского лидера, который выступает против изменения европейского подхода в отношении заблокированных активов ЦБ РФ до объявления итогов выборов в США.

"Мы оказываем давление, но Орбан пока не сдается", - сообщил газете неназванный европейский дипломат.

По утверждению Politico, решение Орбана может быть мотивировано желанием оказать поддержку кандидату от республиканцев Дональду Трампу, которого, по версии издания, он считает своим союзником. Ранее экс-глава Белого дома заявлял о намерении прекратить безвозмездную помощь Киеву, если ему удастся переизбраться на высший государственный пост.

С учетом позиции венгерского лидера, в действующей администрации США рассматривают возможность сокращения объемов участия в финансировании Киева. При этом многие европейские страны не желают за свой счет компенсировать сокращение доли США, так как сами сталкиваются с дефицитом бюджета, отмечает газета.

В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около €220 млрд. Действия Еврокомиссии по экспроприации доходов от суверенных активов РФ основаны на принятом ЕК в январе 2024 года постановлении, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. Большинство экспертов как в России, так и в мире считают этот тезис юридически ничтожным.