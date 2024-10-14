Трампа уличили в нежелании раскрывать ментальное состояние

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не опубликовал полный отчет о своем здоровье, что может говорить его страхе показаться слабым и ментально нестабильным. Такое предположение высказала его оппонент от Демократической партии Камала Харрис, передает NBC News.

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«Это заставляет задуматься, почему сотрудники Трампа хотят, чтобы он спрятался? Действительно надо задаться вопросом, боятся ли они, что люди увидят, что он слишком слаб и ментально нестабилен, чтобы руководить США?» — задалась вопросом политик.

Харрис также отметила, что Трамп «не откровенен» с избирателями, так как до сих пор не раскрыл важные подробности о здоровье и политических планах, которые «необходимы американцам для принятия осознанного решения на выборах».

3 октября газета The New York Times (NYT) сообщила, что здоровье Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. По словам авторов материала, в случае победы республиканец займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойств».