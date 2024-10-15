В Харькове раздался взрыв, об этом заявил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Он отметил, что ведется атака корректируемыми авиабомбами (КАБ), и призвал жителей соблюдать осторожность. В это же время издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщило, что в Харькове произошло уже четыре взрыва.

Как уточнил в Олег Синегубов, зафиксированы попадания в Харьковском районе, информация о разрушениях проверяется.

По Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Киеве и области.

Ранее стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Информацию об этом подтвердил глава местной областной военной администрации Иван Федоров.