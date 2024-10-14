Пока вы спали: Венгрия об изменении ядерной доктрины РФ и отступление ВСУ в Курахово

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Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России

Глава МИД Венгрии высказался по поводу изменения ядерной доктрины России. Об этом сообщают РИА новости.

Петер Сийярто отметил по поводу ядерной доктрины РФ, что указанных в ней рисков просто не будет в случае завершения ситуации с Украиной.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставит за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе неядерного государства с участием ядерного.

СМИ: КНДР, возможно, готовится к подрыву ведущих в Южную Корею дорог

КНДР заподозрили в подготовке к подрыву дорог, соединяющих страну с Республикой Корея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По словам агентства, военные КНДР «занимаются деятельностью, которая, как предполагается, связана с подрывом дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ».

Ранее, 9 октября, Генеральный штаб Корейской народной армии оповестил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей.

Минобороны сообщило об отступлении ВСУ в Курахово после освобождения Островского

Подразделения украинских военных отступили в Курахово из-за освобождения российскими войсками Островского в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Еще 11 октября стало известно об освобождении Островского группировкой войск "Юг". В итоге военные ВСУ были вынуждены отступить в соседний населенный пункт Курахово. При этом они оставили на своих позициях раненых. Многие боевики сами сдаются в плен.

Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня

Вокруг Тайваня стартовали учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС.

Учения под названием "Совместный меч - 2024В" должны пройти в Тайваньском проливе, северной, южной и восточной частях острова Тайвань.

По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ли Си, учения станут "устрашением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".

В Якутии произошел крупный пожар

В селе Капитоновка в Якутии зафиксирован масштабный пожар на площади в 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в ночь на 14 октября там загорелся склад по производству сэндвич-панелей на 1 200 кв. м. При этом открытое горение было оперативно ликвидировано специалистами МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекли больше 40 пожарных, использовалось девять единиц техники.