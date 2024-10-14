Букмекеры оценили шансы Трампа на победу на выборах в США

Букмекеры выше оценивают шансы кандидата на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на победу в выборах, чем у его соперницы вице-президента Камалы Харрис. Этот факт подтверждают данные портала Election Betting Odds, обнародованные в понедельник, 14 октября.

Победу Трампа предсказывают в среднем с вероятностью в 53 процента, шансы Харис оценивают примерно 46 процентов. На некоторых ресурсах данные ставок по поводу выборов в США превышают миллиарды долларов. В большинстве агрегаторы оценивают победу Трампа с небольшим перевесом, пишет РИА Новости.

Штаб Трампа затребовал военную помощь у американских властей из-за якобы угрозы со стороны Ирана. Эти требования были выдвинуты после того, как советники Трампа получили информацию о предполагаемом покушении на экс-президента со стороны иранских властей.

Президент США Джо Байден приказал Пентагону помогать обеспечивать безопасность своего предшественника Дональда Трампа так же, как если бы тот был нынешним главой государства.

Политолог назвал имя будущего президента США

Трамп до окончания президентской гонки заявил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах закроет южную границу страны и положит конец потоку мигрантов из Мексики. Политик подчеркнул, что отправит находящихся на американской территории нелегалов «туда, где им самое место» — домой.