Портал Election Betting Odds, собирающий данные с нескольких букмекерских ресурсов, сообщил, что победу на выборах президента США одержит республиканец Дональд Трамп с вероятностью в 53,6 процента. Вероятность победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис букмекеры оценивают в 45,8 процента.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Летом в стране прошли предвыборные дебаты, завершившиеся неудачей для Трампа. Экспресс-опрос зрителей CNN показал, что 63 процента американцев сочли выступление Харрис лучшим. В сентябре после второй попытки покушения на Трампа его шансы на победу у букмекеров выросли до 50 процентов по сравнению с 49-ю процентами у Харрис.

Как пишет Newsweek, в целом коэффициенты ставок на выборы 2024 года показывают, что гонка будет одной из самых напряженных за последнее время: Харрис и Трамп идут почти вровень как по коэффициентам, так и по результатам опросов. Журнал отмечает, что букмекеры и опросы предлагают разные прогнозы из-за разных методологий.

Политолог назвал имя будущего президента США

По данным Bookmakers Review, коэффициенты ставок довольно точно предсказали результаты многих выборов в США: за последние 35 лет победу одержали 77 процентов ожидаемых кандидатов. При этом в 2016 году ни рынки ставок, ни традиционные опросы не смогли предсказать победу Трампа.