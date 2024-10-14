Южная Корея заподозрила КНДР в подготовке к подрыву дорог

Власти КНДР, вероятно, готовятся к подрыву дорог, соединяющих страну с Республикой Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

© РИА Новости

"После заявления Корейской народной армии от 9 октября их военные занимаются деятельностью, которая, как предполагается, связана с подрывом дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ", - сказано в заявлении.

Первая линия находится на западе полуострова и соединяет города Кэсон и Пхаджу, вторая расположена у побережья Японского моря.

Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу в крепость". В Пхеньяне указали, что приступают к "практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию". В Сеуле это решение осудили как "предательство стремления граждан [Республики Корея] и жителей Севера к объединению".

11 октября МИД КНДР заявил, что южнокорейские беспилотники трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна, чтобы распространить листовки. В Пхеньяне потребовали прекратить эти акции и отдали приказ привести в полную боеготовность артиллерийские соединения на границе. Южнокорейские военные сначала указали, что они не отправляли беспилотники в КНДР, но затем стали говорить, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения народной республики.

В конце 2022 года пять беспилотных летательных аппаратов КНДР вторглись в воздушное пространство Республики Корея. Один из них долетел до бесполетной зоны вокруг администрации президента в Сеуле и вернулся в КНДР. Еще четыре кружили у острова к западу от столицы, а затем пропали с радаров. Несмотря на пятичасовую операцию, южнокорейские военные не смогли их сбить.