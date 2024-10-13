Главной проблемой граждан Соединенных Штатов остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость государства в мире. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон, слова которого передает NBC News.

В слабости США на мировой арене Джонсон обвинил президента Джо Байдена и премьер-министра страны, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис.

«Это привело нас в самую опасную ситуацию со Второй мировой войны. Это то, что важно для людей», — сказал Джонсон.

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11 октября вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил, что Камала Харрис наряду с Джо Байденом из-за своей миграционной политики уничтожили «всякое подобие суверенитета» Америки. Он обратил внимание на то, что она в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Дональдом Трампом рассуждала о «важности суверенитета и территориальной целостности». Однако ее, по-видимому, волнует только суверенитет любой другой страны, потому что когда дело доходит до Америки, она и президент Байден открыли границу и уничтожили всякое подобие суверенитета, добавил Куэто.