Байден подтвердил готовность к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению ЯО

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки "Хиданкё".

По мнению главы государства, мировое сообщество "должно продолжать добиваться прогресса на пути к тому дню, когда сможет окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

"Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу. Ни нашим странам, ни всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них. Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над созданием которых мы работали сообща, и идут вразрез с жизненно важной работой сегодняшних нобелевских лауреатов", - сказал президент.

3 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США призывают Россию к переговорам по стратегической стабильности без предварительных условий с целью попытаться закрепить односторонние военные преимущества, но Москва категорически против. Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что призывы США к переговорам по стратегической стабильности с перспективой заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений преследуют двоякую цель. Прежде всего, по его словам, "американцам нужны ограничения на ядерный арсенал РФ при одновременном выведении за скобки ядерных вооружений своих европейских союзников, а также, разумеется, совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов".

10 октября Рябков подчеркнул, что Россия сейчас не видит основ для переговоров с США по стратегической стабильности - независимо от того, кто станет следующим американским лидером.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Нобелевская премия мира

Японская ассоциация жертв американских атомных бомбардировок "Хиданкё" 11 октября была удостоена Нобелевской премии мира "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия", и за демонстрацию того, что "ядерное оружие никогда не должно быть использовано".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью. Байден и в своем заявлении не затронул этот вопрос.