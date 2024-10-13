В США задержали мужчину с оружием возле митинга Трампа

Житель Лас-Вегаса (штат Невада) Вем Миллер был задержан 12 октября рядом с местом проведения митинга кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в Коачелле (штат Калифорния).

© Zuma / ТАСС

"В субботу, 12 октября, в 16:59 по местному времени (02:59 13 октября мск - прим. ТАСС) в долине Коачелла сотрудники полиции, которые были ответственны за обеспечение порядка на митинге президента Дональда Трампа, остановили водителя в черном внедорожнике на КПП, - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении шерифа. - Водитель, мужчина 49 лет, житель Лас-Вегаса Вэм Миллер, как выяснилось, незаконно владел дробовиком, заряженным пистолетом и обоймой повышенной емкости. Миллер был взят под стражу, затем на него был составлен протокол <...>. Инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия".

По информации телеканала KTLA, Миллер пытался пробраться на мероприятие по поддельному пропуску. По словам шерифа округа Риверсайд, полиции, "вероятно, удалось предотвратить очередную попытку покушения".

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Выборы 2020 года он проиграл действующему американскому лидеру демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис является у Байдена вице-президентом.

Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на жизнь Трампа. Как информировала 11 октября газета The Washington Post со ссылкой на источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы, Трамп требует предоставить ему военные самолет и автомобили для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы его жизни.