Израиль пригрозил "Хезболлах" мощным ответом на удар по военной базе

Израиль мощно ответит шиитской организации "Хезболлах" на удар, который ее БПЛА нанес по израильской военной базе близ Биньямины, где погибли четверо солдат.

Об этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Министр Галант проинформировал министра [Остина] об атаке БПЛА, совершенной "Хезболлах" вечером [13 октября], в результате которой погибли четверо военных Армии обороны Израиля и многие были ранены. Министр Галант подчеркнул серьезность этой атаки и мощность ответа, который будет дан "Хезболлах", - говорится в заявлении.

Вечером 13 октября армия Израиля сообщила, что ее базу близ Биньямины, где проходили подготовку военнослужащие бригады "Голани", атаковал беспилотник, запущенный из Ливана вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах". На данный момент армия официально подтвердила гибель четырех военных - все они рядовые из бригады "Голани". Еще семеро военнослужащих получили тяжелые ранения.

В свою очередь, израильская служба скорой помощи "Маген Давид адом" ранее информировала, что в общей сложности после инцидента близ Биньямины был госпитализирован 61 раненый.