Политолог назвал имя будущего президента США

Политолог Сергей Марков уверен, что Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США 5 ноября. В своем Telegram-канале эксперт пояснил, что о таком исходе свидетельствует ряд доказательств, в том числе поведение внутри элиты. Кроме того, кандидат от Республиканской партии является «ключевым событием» кампании, а о его победе говорят самый известный качественный прогноз и социологические опросы граждан.

В общем, надо ориентироваться на победу Трампа. Хотя из-за этого может состояться еще одно покушение на него, успешное уже. Но по самим выборам Трамп побеждает, — написал Марков.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует на следующей неделе посетить ФРГ и встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Политики планируют обсудить дальнейшие действия в конфликте России и Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

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Политолог Марков предположил, что на встрече 18 октября решится дальнейшая судьба конфликта Украины и России. В том числе, по его словам, политики обсудят возможное применение дальнобойных ракет. Не исключено, что лидеры стран рассмотрят вопрос о перемирии с Россией.