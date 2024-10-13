СМИ: встречи в формате "Рамштайн" в скором времени "определенно не будет"

Заседания контактной группы по военному содействию Украине (формат "Рамштайн") в скором времени, несмотря на предстоящий визит президента США Джо Байдена в ФРГ, "определенно не будет". Об этом сообщил телеканал ZDF.

По его данным, о пакете военной помощи Киеву, о котором планировалось объявить на встрече контактной группы, уже сообщил 11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Дальнейшие решения в формате "Рамштайн", по всей видимости, будут приняты лишь после выборов в США <...>", - отмечается в материале ZDF.

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что Байден планирует посетить Германию на следующей неделе и намерен 18 октября провести переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Шольцем. По его информации, правительство ФРГ и правоохранительные органы сейчас прорабатывают концепцию обеспечения безопасности во время визита. Как отметили источники издания, программа Байдена будет сильно сокращена.

8 октября президент США решил отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближавшегося к Соединенным Штатам сверхмощного урагана "Милтон". В связи с этим не состоялась и запланированная на 12 октября на авиабазе Рамштайн в ФРГ встреча контактной группы по военному содействию Украине.