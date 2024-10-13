Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой уничтожения, поскольку российская армия приближается к Красноармейску (украинское название – Покровск), где расположена крупная шахта по добыче коксующегося угля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Economist.

Западное издание пишет, что уголь, используемый для выплавки железной руды, жизненно важен для производства стали. Киев

«Русским даже не нужно захватывать шахту, чтобы задушить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины», - заявил изданию украинский аналитик.

По его словам, по мере продвижения российские военные отключат энергоснабжение и перекроют главную дорогу, «по которой уголь доставляется на запад к оставшимся сталелитейным заводам».

Затем то же самое произойдет на другом, меньшем по размеру угольном разрезе, в 18 км к северу от Удачного, в Доброполье.

The Economist отмечает, что в штате Покровского шахтного объединения, а также связанных с ним заводов и административных зданий работают 6000 человек. Это крупнейшая угольная шахта в регионе.

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В 2021 году Украина была 14-м по величине производителем стали в мире, но в прошлом году она опустилась на 24-е место.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году население города составляло более 61 тысячи человек. Через город осуществляется железнодорожное сообщение с важными городами ДНР — Краматорском и Славянском.

Накануне в Киеве заявили, что потеря Покровска серьезно ударит по способности поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны.