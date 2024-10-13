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The Economist: сталелитейной промышленности Украины грозит уничтожение

Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой уничтожения, поскольку российская армия приближается к Красноармейску (украинское название – Покровск), где расположена крупная шахта по добыче коксующегося угля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Economist.

The Economist: сталелитейной промышленности Украины грозит уничтожение
© РИА Новости

Западное издание пишет, что уголь, используемый для выплавки железной руды, жизненно важен для производства стали. Киев

«Русским даже не нужно захватывать шахту, чтобы задушить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины», - заявил изданию украинский аналитик.

По его словам, по мере продвижения российские военные отключат энергоснабжение и перекроют главную дорогу, «по которой уголь доставляется на запад к оставшимся сталелитейным заводам».

Затем то же самое произойдет на другом, меньшем по размеру угольном разрезе, в 18 км к северу от Удачного, в Доброполье.

The Economist отмечает, что в штате Покровского шахтного объединения, а также связанных с ним заводов и административных зданий работают 6000 человек. Это крупнейшая угольная шахта в регионе.

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В 2021 году Украина была 14-м по величине производителем стали в мире, но в прошлом году она опустилась на 24-е место.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году население города составляло более 61 тысячи человек. Через город осуществляется железнодорожное сообщение с важными городами ДНР — Краматорском и Славянском.

Накануне в Киеве заявили, что потеря Покровска серьезно ударит по способности поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны.